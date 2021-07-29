Расследование убийства водителя трамвая в Лиепае завершено

1 апреля в Лиепае пассажир напал с ножом на водителя трамвая. От полученных ран тот скончался в больнице. Полиция завершила расследование по этому делу, оно передано в прокуратуру, сообщила порталу Delfi представитель Управления Госполиции Курземского региона Мадара Шершнева.

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1 апреля в Лиепае около 15.10 на одной из остановок произошло нападение на водителя трамвая. Преступление было совершено на ул. Бривибас, напротив бывшего административного здания Liepājas metalurgs, недалеко от трамвайного кольца.

Вагоновожатая описала произошедшее так: "Я увидела, что в вагоне трамвая борются вагоновожатый и какой-то мужчина. Пошла смотреть, что происходит. Водитель держал руку возле горла, текла кровь. Когда открылись двери, в дверях стоял мужчина, который размахивал, кажется, охотничьим ножом. Он на меня не нападал, просто вышел из трамвая и ушел. Мимо проходили мужчины, я сказала, что ранили водителя трамвая, и чтобы они проследили за нападавшим".

Позднее стало известно, что водитель скончался в больнице, а нападавший — бывший сотрудник Госполиции.

Отделение Уголовной полиции Лиепайского участка Управления Госполиции Курземского региона провело расследование и выяснило, что мужчина в трамвае начал конфликт с водителем. В момент, когда водитель вышел из кабины, пассажир попытался ударить его кулаком, но водитель перехватил его руку. Тогда пассажир достал из кармана складной металлический нож и правой рукой один раз ударил им водителя в горло, а затем нанес еще один удар в район грудной клетки.

После этого он вышел из трамвая, почистил нож и пошел прочь. Вскоре он был задержан и арестован, и в настоящее время продолжает находиться под арестом. Подозреваемый — мужчина 1959 года рождения, ранее судимый за незаконное использование чужой кредитной карты. При задержании в выдыхаемом им воздухе было констатировано 1,9 промилле алкоголя.

Расследование по делу завершено, дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. Мужчине грозит пожизненное заключение или заключение от пяти до десяти лет с пробационным периодом до трех лет. Размер наказания установит суд.