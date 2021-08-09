Разбившийся под Цесисом самолет до того посетил Дни авиации в Эстонии

Потерпевший катастрофу в Латвии литовский малый самолет перед этим посетил Дни авиации в Тартуском уезде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом BNS сообщил один из организаторов мероприятия, создатель Музея авиации Эстонии и его директор Мати Меос, по словам которого попавшие в катастрофу литовцы хотели принять участие на своем самолете — исторической копии самолета Anbo II — в программе авиашоу, однако поскольку программа праздника была очень насыщенной, им присоединиться к ней не удалось.

"Они приняли участие в авиашоу в качестве гостей и в воскресенье утром отправились в обратный путь", — сказал Меос BNS.

Разбившийся самолет был исторической копией самолета ANBO II — воздушного аппарата времен после Первой мировой войны, добавил Меос.

В воскресенье в аварии небольшого самолета возле Цесиса погиб гражданин Литвы и пострадал еще один гражданин Литвы, сообщили агентству BNS в ответственных службах.

По последним данным, самолет прилетел в Цесис из эстонского города Тарту.

Около 13.30 Государственная полиция получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме в Приекульской волости Цесисского края. В аварии погиб пилот, а пассажир получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) подтвердили, что один человек скончался на месте аварии, а другой доставлен в больницу с политравмой.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал с аэродрома в Приекули. Самолет прилетел в Латвию из эстонского города Тарту и совершил посадку в Приекули для дозаправки. Затем он должен был продолжить полет в Биржай. Катастрофа произошла во время взлета.

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, после аварии один человек выбрался из самолета собственными силами, а другой был вытащен из самолета мертвым.

В связи с происшествием полиция возбудила уголовное дело.

Самолет был в регистре летательных аппаратов в Литве. В прошлом году самолет участвовал в воздушном шоу в Латвии, его техническое состояние было проверено чиновниками департамента гражданской авиации. Погибший в катастрофе пилот был опытным летчиком с большим стажем.

Pie Cēsīm nogāzusies lidmašīna. 1 cilvēks gājis bojā, 1 cietis, ReTV Ziņām apstiprina Civilās aviācijas aģentūrā. Aģentūra vēl tikai apkopo informāciju par notikušo. Plašāku informāciju reportāžā sniegsim LTV pic.twitter.com/2SeDE2Yxdw — Dana France (@caciks) August 8, 2021



