Разрисовал здание балончиком: Госполиция просит помочь в поисках нарушителя
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7 июня 2022 года после 22.30 один из участников компании, запечатленной на записи видеонаблюдения, разрисовал флакончиком с темной краской здание на улице Бривибас, 71.

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Рижская полиция самоуправления просит отозваться тех, кто узнает мужчину, чтобы установить личность нарушителя.

Тех, кто узнает кого-либо из попавших на видео жителей, полиция просит звонить по телефону 110 или 67181191 (по рабочим дням, с 8.00 до 16.30).

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