Разыскивается пропавшая жительница Риги

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Диану Ермаловичу (1987 г.р.), которую в последний раз видели 16 июня, на ул. Бишу.
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Ее приметы: рост 156 см, волос светлые, средней длины.
Была одета: светло-розовые спортивные брюки, черная куртка, серая майка, разноцветная спортивная обувь. С собой был фиолетовый рюкзак.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67086678 или 110.
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