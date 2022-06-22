Разыскивается пропавшая жительница Риги
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Диану Ермаловичу (1987 г.р.), которую в последний раз видели 16 июня, на ул. Бишу.

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Ее приметы: рост 156 см, волос светлые, средней длины.

Была одета: светло-розовые спортивные брюки, черная куртка, серая майка, разноцветная спортивная обувь. С собой был фиолетовый рюкзак.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67086678 или 110.

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