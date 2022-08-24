Реакция на войну, начатую Россией: в Латвии возбуждены уже 125 уголовных и 290 административных процессов

В связи с реакцией общества на военное вторжение России в Украину Государственная полиция начала 125 уголовных и 290 административных процессов. В активной стадии находятся еще 173 ведомственных проверки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство выявленных нарушений по-прежнему связана с изображением в публичной среде символов, прославляющих военную агрессию и тоталитарные режимы, преступлениями против собственности и имущества граждан Украины. Также полиция регулярно фиксирует случаи кражи или порчи украинских флагов.

Например, 7 августа в Екабпилсе, на улице Ригас, двое мужчин, явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвали украинский флаг со здания, а затем бросили флаг на траву. В тот же день на том же здании вновь был установлен украинский флаг, но позже он снова был сорван и украден уже другим человеком. Полиция задержала нарушителя, и он признал свою вину.

5 августа аналогичный случай был зафиксирован и в Риге, на бульваре Калпака, когда молодой человек сорвал с фасада здания весь флаг Украины и выбросил его в сад возле здания.

Выявлены также случаи порчи имущества. Например, 9 августа в отделение полиции Латгалии обратился гражданин Украины, который сообщил, что оставленный на заднем дворе автомобиль марки KIA был поврежден какой-то жидкостью.

Государственная полиция уделяет повышенное внимание каждому случаю, проводя тщательную проверку информации и расследование, в том числе оценивая, имеют ли события признаки преступления на почве ненависти.

Также в полиции неоднократно подчеркивали, что в целях предотвращения возможных нарушений закона внимательно следят за настроениями в обществе и уделяют повышенное внимание любым проявлениям (как устным, так и письменным, и физическим) агрессии против украинских беженцев или поддержкой войны России против Украины.