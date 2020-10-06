Ребенок принес в школу патроны: полиция провела обыск в доме школьника

На прошлой неделе в Екабпилсский участок полиции поступила информация из одной школы о том, что ученик принес на уроки патроны.

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После того, как школьник рассказал, что взял патроны дома, сотрудники полиции начали уголовный процесс и провели обыск по месту проживания ученика, где и нашли 85 патронов, а также малокалиберную винтовку.

Один из родителей пояснил, что получил дом в наследство и недавно, разбирая чердак, нашел там оружие и боеприпасы. Правда, о находке в полицию не сообщил. Следствие продолжается, изъятое оружие отправлено на экспертизу.