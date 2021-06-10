Ребенок самостоятельно пытался потушить горящую вытяжку

В волости Салас, Бабитский край в одном из домов неожиданно загорелась кухонная вытяжка. ЧП произошло в тот момент, когда дома не было взрослых, а только 10-летний мальчик, передает передача Degpunktā.

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Cандийсу 10 лет, взрослые были на работе и он на какое-то время остался один. Ребенок захотел кушать и решил себе что-нибудь приготовить.

"Я разогревал картошку, когда вентилятор вдруг затрещал и что-то упало и загорелось. Я пытался потушить огонь, но ничего не вышло. Тогда я схватил клетку с перепелами и стал звать на помощь", - вспоминает мальчик.

Ребенок стоял во дворе и кричал, в надежде, что кто-нибудь его услышит. На крики прибежал сосед. Он попытался потушить пламя, но тоже тщетно. "Дом кирпичный, а внутри - из дерева. Стены и потолок из пенопласта. Дом сгорел за полчаса", - рассказывает бабушка мальчика.

В доме остались два собаки и шиншилла, животные задохнулись. Сейчас семье помогают добровольцы, которые приносят вещи и продукты.