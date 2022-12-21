Рейд по рыбным местам: оштрафовано пять торговцев
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15 декабря Госслужба среды в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой провела по всей Латвии проверку мест, где торгуют рыбой. Выяснилось, поймана ли рыба законно и соблюдают ли торговцы правила. По итогам проверки начато пять административных дел.

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Были проверены 23 торговых мест в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Рое, Талси, Даугавпилсе, Резекне и Лимбажском крае. Констатировано девять нарушений, в пяти случаях начато административное дело.

Административные дела были начаты в связи с отсутствием документов, подтверждающего происхождение рыбы, а также в связи с отсутствием идентификационного кода продукта питания.

В случае более мелких нарушений — например, в сопроводительном документе отсутствовал номер рыболовной лицензии — использовался принцип "сначала консультируй".

При проверке в Даугавпилсе пришлось изъять рыбу, потому что торговец не смог показать документ о ее происхождении.

В Латвии рыбаки и торговцы рыбой должны соблюдать ряд требований. Каждый легальный улов маркируется специальным QR-кодом, по которому можно отследить партию рыбы вплоть до реализации. Это правило действует для рыбы, выловленной в море. Однако и выловленной во внутренних водах рыбой можно торговать только тем рыбакам, у кого есть лицензия на коммерческий вылов, либо торговцам, которые могут предъявить документ о происхождении рыбы. Если торговец покупает рыбу у рыбаков или аквакультурного предприятия, в сопроводительном документе должен быть номер лицензии на вылов или номер предприятия.

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