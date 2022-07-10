Рейды в Риге: изъято 450 000 нелегальных сигарет и 12 000 литров спирта

В июне сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции провели в Рижском регионе несколько масштабных следственных действий по шестим текущим уголовным процессам в рамках досудебного расследования незаконного оборота табачных изделий (сигарет) и алкогольной продукции.

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За незаконный оборот товаров задержаны 11 человек, которые в настоящее время признаны подозреваемыми.

Всего по шести уголовным процессам изъято около 450 тысяч нелегальных сигарет, нанесены убытки в размере около 40 000 евро лицам, торговавшим сигаретами. Также выявлено около 12 000 литров алкогольной продукции нелегального происхождения, 1240 литров нелегального дизельного топлива и 11 135 евро наличными.

2 июня сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции во время проверки о незаконном обороте акцизных товаров в Риге задержали трех человек - мужчин 1985 и 1992 годов рождения и женщину 1961 года рождения. При обыске автомобилей и жилых помещений задержанных лиц было обнаружено и изъято 52 880 штук сигарет различных марок с акцизными марками Республики Беларусь и без них. Также найдено 63 грамма марихуаны.

14 июня в Риге были задержаны двое мужчин (1960 и 1961 г.р.). У них во время обысков обнаружено и изъято 29 580 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь и без них, а также около 28 литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта.

В тот же день, 14 июня, в Риге задержан за незаконное хранение и реализацию алкогольных напитков и табачных изделий мужчина 1965 года рождения. У него изъято 621,5 литра спиртных напитков, 174 880 сигарет без акцизных марок ЛР, а также 11 135 евро наличными.

16 июня задержаны мужчины 1977 и 1960 г.р., у которых во время обысков изъято 640 литров нефтепродуктов (дизельное топливо) и 109 800 сигарет без акцизных марок ЛР.

Также в Рижском регионе задержан мужчина 1979 года рождения, у которого в ходе обыска нашли 80 580 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Кроме того, 9 июня в Саласпилсе арестованы женщина 1977 г.р. и мужчина 1974 г.р. за незаконный оборот товаров. У них обнаружено около 11 тысяч литров алькоголя нелегального происхождения, 600 литров дизельного топлива, 60 штук табачных изделий без акциза ЛР, а также линия по производству табака.

Foto: Cigaretes

Foto: Cigaretes