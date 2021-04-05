Режим ЧС и нападения на полицейских: оскорбляют, бьют, плюются, угрожают заразить Covid-19

С начала 2021 года, когда в Латвии продолжал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), и особенно в те недели, когда был введен комендантский час, увеличилось количество случаев нападения и оказания сопротивления Государственной и муниципальной полиции.

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В Рижской муниципальной полиции (РМП) отметили, что отдельной статистики по вызовам, на которых полицейским приходится сталкиваться с агрессией, не ведут.

"Но я могу совершенно точно сказать, что почти каждый раз, когда полицейским приходится ограничивать права какого-нибудь лица, им приходится сталкиваться с различными видами агрессии. Это может выражаться в уничижительном обращении к стражам порядка. Полицейских обзывают, толкают, были и нападения.

Большинство наших сотрудников стараются терпеть такие ситуации. Только в совершенно неадекватных случаях они принимают решение возбудить административное дело за мелкое хулиганство или же решают задержать человека и доставить его в Государственную полицию для возбуждения дела о нападении на сотрудника полиции", — пояснила порталу Delfi специалист по связям с общественностью РМП Ласма Грейдане.

Вспоминая события последних месяцев, Грейдане упомянула и один случай, когда нарушитель ко всему прочему оскорбил полицейского из-за цвета его кожи. Когда его попросили на более высоких тонах повторить, что он сказал, хулиган отказался и даже стушевался.

"В данном случае сотрудник полиции не принял это близко к сердцу. Ситуации бывают разными", — резюмировала пресс-секретарь РМП, добавив, что во время Covid-19 гораздо чаще можно заметить разного рода негатив и при личном общении, и в интернет-среде.

О том, что в конце прошлого — начале текущего года возросло количество нападений и случаев сопротивления представителям органов правопорядка, отметили и в Госполиции. Согласно официальным данным, в период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года зафиксировано подобных 16 случаев.

Что же касается 2021 года, то за период с 1 января по 1 марта зарегистрировано уже 26, при этом ровно половина — 13 — связаны с ограничениями, введенными на территории Латвии на время Covid-19.

Правда, на период с марта по апрель уровень агрессии населения против сотрудников правоохранительных органов, контролирующих ограничения, снизился. Во всяком случае об этом на прошлой неделе заявил заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис. Так это или все-таки делать такие оптимистичные прогнозы рано, покажет статистика длинных Пасхальных праздников.

Защитить защитников

Когда в начале 2021 года ситуация стала накаляться, Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к Уголовному закону (УЗ), цель которых защитить честь и достоинство представителей власти.

Законопроектом предусмотрено дополнить Уголовный закон новой статьей — 271.1 "Оскорбление чести и достоинства представителя власти", которая предусматривает уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства представителей власти, которые находятся при исполнении своих служебных обязанностей в сфере обеспечения порядка, безопасности и охраны границ.

Парламентский секретарь МВД Сигне Боле заявила в феврале нынешнего года, что цель законопроекта — позаботиться о полицейских и пограничниках, чтобы защитить их в то время, когда они исполняют свои служебные обязанности, а также для мотивации и привлечения новых сотрудников в службы внутренних дел, для которых также важно, чтобы государство о них заботилось.

"В свою очередь, общество также должно знать, что за вседозволенность грозит ответственность", — подчеркнула Боле.

Хроника нападений

Полицейские подвергались нападениям не только на вызовах. Например, одно из первых таких ЧП зафиксировано 12 декабря 2020 года во время акции движения против антиковидных ограничений, проводимой на Набережной 11 ноября. В тот раз сотрудник полиции получил телесные повреждения, его обидчика удалось задержать.

Ранним утром 19 декабря прошлого года на пульт дежурного поступила информация о том, что в одной квартире в Лиепае шумит компания. Прибыв по адресу, полицейские констатировали, что в квартире находятся 24 человека, употреблявших алкоголь. Участники вечеринки по одному вызывались к полицейскому, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, но двое из мужчин не подчинились законным требованиям работников полиции, а один из мужчин напал на сотрудника полиции повалил на пол и пытался задушить.

В Саласпилсе в конце января некий мужчина нарушил правила комендантского часа уже вторую ночь подряд. В первый раз полиция оштрафовала его на минимальную сумму — 10 евро. Однако уже на следующий день он снова нарушал запрет. Когда к нему подошли полицейские, он попытался ударить одного из них, ругался и заявил, что законы на него не распространяются. В итоге, его оштрафовали на 2000 евро и возбудили административный процесс о неподчинении законному требованию полиции.

В ночь на 6 февраля в Добельском крае полицейские подошли к мужчине, который находился на улице во время действия в стране комендантского часа. Однако он, ничего не объясняя, толкнул полицейского и бросился бежать. Когда полицейские его догнали, мужчина продолжил сопротивление и нанес инспектору полиции травмы. После этого мужчина забежал в свое жилище и закрылся, но вскоре его задержали.