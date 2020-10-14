Резко увеличилось количество мошеннических звонков: звонит робот

Оператор мобильной связи Tele2 предупреждает о резком увеличении количества мошеннических звонков из экзотических стран и призывает жителей на такие номера ни в коем случае не перезванивать, если никто из родственников или знакомых не находится в этих странах.

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Количество мошеннических звонков за последний квартал увеличилось примерно на 45%, и Tele2 особенно призывает своих клиентов информировать о них своих близких старшего поколения, для которых риск пострадать от мошенников гораздо больше.

Чаще всего пользователи мобильных телефонов в Латвии получают звонки из Африки, Латинской Америки и Азии. Мошенники делают короткий звонок и ждут, когда им перезвонят, таким образом выманивая деньги у клиентов. Такой способ мошенничества называется вангири (wangiri), и эти звонки делает робот, который за короткое время способен позвонить на большое количество номеров.

"Это вид мошенничества, который был, есть и будет популярен во всем мире, потому что с ним почти никак невозможно бороться. Не перезванивать на незнакомые иностранные номера — в настоящее время это единственный эффективный способ борьбы с подобным мошенничеством, который рекомендуют эксперты по всему миру.

Мы призываем жителей быть осторожными и особенно предупредить своих родителей, бабушек и дедушек и других людей старшего поколения не попадаться на такие звонки. Мы также внимательно следим за ситуацией и блокируем подобные номера", — рассказала директор департамента обслуживания клиентов Tele2 Марита Романовска.

Если возникли сомнения по поводу абонента, Tele2 рекомендует отправить СМС на номер, с которого поступил звонок, с вопросом, кто звонит.

Также можно проверить номер в интернет-поисковике, например, в Google, потому что, как правило, от подобного мошенничества страдает много людей и об используемых мошенниками номерах телефонов уже можно найти информацию в интернете и социальных сетях.

Если возникли подозрения в попытке подобного мошенничества, Tele2призывает жителей немедленно связаться со своим оператором мобильной связи, чтобы заблокировать исходящие вызовы на диапазон мошеннических номеров.