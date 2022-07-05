РФ: нарушителя границы из Латвии освободили от уплаты крупного штрафа

Печорский районный суд освободил гражданина Латвии от уплаты 100 000 рублей за незаконное пересечение границы России.

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По данным россиийских СМИ, суд установил, что латвиец без документов, удостоверяющих его личность, а также без действительной визы пересек границу России. Он двигался в Россию из Латвии по личным бытовым мотивам.

Сотрудники Погрануправления задержали его в Печорском районе. суде латвиец признал, что совершил нарушение и полностью согласился с предъявленным обвинением. Дело рассмотрели в особом порядке.

Суд признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, однако с учетом срока содержания под стражей, мужчину полностью освободили от штрафа.