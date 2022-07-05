РФ: нарушителя границы из Латвии освободили от уплаты крупного штрафа

Печорский районный суд освободил гражданина Латвии от уплаты 100 000 рублей за незаконное пересечение границы России.
По данным россиийских СМИ, суд установил, что латвиец без документов, удостоверяющих его личность, а также без действительной визы пересек границу России. Он двигался в Россию из Латвии по личным бытовым мотивам.
Сотрудники Погрануправления задержали его в Печорском районе. суде латвиец признал, что совершил нарушение и полностью согласился с предъявленным обвинением. Дело рассмотрели в особом порядке.
Суд признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, однако с учетом срока содержания под стражей, мужчину полностью освободили от штрафа.