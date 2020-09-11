Рига: автомобиль врезался в автобусную остановку, полиция выясняет обстоятельства
Foto: AFI

В ночь на 10 сентября в Риге, на ул. Даугавгривас произошла авария, обстоятельства которой расследует полиция: по неизвестной причине в остановку "ул. Лидоню" врезался автомобиль Nissan.

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Как отмечает Degpunktā, оставленную на месте ДТП машину заметили многие местные жители, которые сначала подумали, что в салоне автомобиля могут находиться люди, и поспешили на помощь.

"Я решил посмотреть, есть ли там человек. Проехал мимо, никого не заметил. Притормозил, вышел из машины, подошел с фотокамерой, но там никого не было. Так можно было только "под градусом" влететь", — рассказал оказавшийся на месте аварии Мартиньш.

Он также предположил, что, возможно, водитель пытался уйти от столкновения. "Такое ощущение, что остановка на него налетела, а не он в нее въехал", — добавил Мартиньш.

Прибывшая на место происшествия полиция составила административный протокол и приступила к расследованию.

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