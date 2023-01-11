Рига: гражданин Пакистана обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней
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Прокуратура направила в Рижский городской суд материалы дела, в рамках которого гражданину Пакистана предъявлены обвинения в изнасиловании своей несовершеннолетней подруги.

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Согласно обвинительному заключению, в ночь на 8 февраля 2022 года обвиняемый находился у себя дома, где распивал со своей будущей жертвой алкоголь.

Осознавая, что девушка еще несовершеннолетняя, а также воспользовавшись ее беспомощным положением (она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения), пакистанец вступил с ней в половую связь.

За это преступление Уголовным законом Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет, или же пожизненное заключение.

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