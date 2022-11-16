Рига: мать забыла забрать своего ребенка из детского сада, вмешалась полиция

По информации Рижской муниципальной полиции (РМП), 15 ноября, в 22.00 на пульт дежурного поступил сигнал из детсада в Сканте, куда родители не пришли за своим ребенком. По указанному адресу был направлен экипаж управления "Центр" РМП.

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Прибывших полицейских встретила заведующая и оставленный мальчик. Руководитель детсада пояснила, что это уже не первый раз, когда родители оставляют сына в группе уже после того, как детский сад закрыт.

В тот день заведующая звонила матери ребенка несколько раз, однако ее телефон оказался отключен. Выяснилось, что утром ребенка в детсад привел дедушка, однако его контактов у воспитателя не оказалось. Также было установлено, что отец живет отдельно от семьи.

Пока работники РМП разговаривали с заведующей, перезвонила бабушка мальчика и поинтересовалась, забрала ли мать ребенка домой. Узнав, что внук все еще в садике, она договорилась, что полицейские привезут малыша к ним домой.

В свою очередь, дедушка пояснил полиции, что он предположил, что ребенка забрала мать и отвела его на тренировку по футболу. Также он сообщил, что не видел женщину с вечера предыдущего дня. Информация о ЧП передана Рижскому сиротскому суду.