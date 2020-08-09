Рига: мужчина избил соседа по общежитию за слишком громкую музыку

Суд Видземского района Риги приговорил к денежному штрафу в размере трех минимальных заплат (1290 евро) мужчину, который избил своего соседа по общежитию за то, что тот, на его взгляд, слишком громко слушал музыку на свой день рождения.

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Согласно материалам дела, нападавший избил несовершеннолетнего, нанеся ему семь ударов по лицу и сломав нос.

В качестве возмещения морального ущерба дебошир должен заплатить своей жертве 1 200 евро, возмещение материального ущерба оценено в 98, 85 евро.

В суде обвиняемый признал свою вину в содеянном и раскаялся.