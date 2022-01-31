Рига: найдено тело пропавшего мужчины, который отказался от помощи "неотложки"

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Айвара Маранса (1954 г.р.), который с ноября прошлого года находился в розыске.

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По информации полиции, следов насильственной смерти на теле не констатировано.

Ранее уже сообщалось, что 8 ноября 2021 года скорая помощь получила вызов на одну из остановок на Даугавгривском шоссе. Прибывшие медики должны были оказать Марансу первую помощь, однако он отказался. С тех пор его никто не видел, и участок полиции "Кенгарагс" объявил мужчину в розыск.