Рига: полицейские задержали на автозаправке объявленного в розыск наркомана
Foto: LETA

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали на одной из автозаправок наркомана, который ранее был объявлен в розыск. Как отмечает Degpunktā, подозреваемый попался случайно: при въезде на АЗС он нарушил правила дорожного движения.

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По словам полицейским, во время патрулирования городских улиц они заехали на заправку выпить кофе. На выезде их подрезал Renault, водитель которого проигнорировал знак "Въезд запрещен".

Во время разговора с водителем оказалось, что у него нет прав. Также проверка по базе данных показала, что мужчина неоднократно судим за наркопреступления и в настоящее время находится в розыске.

Мужчина заявил, что не употреблял наркотики и согласился на проверку. После этого водителя передали для дальнейших следственных действий Госполиции.

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