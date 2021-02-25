Рига: полицейский подозревается в разглашении закрытой информации и получении взятки

Бюро внутренней безопасности (IDB) направило в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса с просьбой начать уголовное преследование сотрудника Рижского регионального управления полиции, который, используя доступ к служебным информационным системам, а также не имея на то законного основания, проводил проверку информации, не связанной с исполнением служебных обязанностей,и передал полученные сведения частному лицу, получив за это взятку.

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Причастное к уголовному преступлению частное лицо, которому полицейский передал закрытую информацию, подало ложное заявление в Госполицию. Более того, в ходе следственных действий в доме этого частного лица были изъяты товары стратегического назначения, которые могли быть использованы для создания препятствий при раскрытии уголовных преступлений.

В отношении сотрудника Госполиции начат уголовный процесс сразу по трем статьям Уголовного закона, также потрем статьям начат процесс и в отношении частного лица.