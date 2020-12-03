Рига: полиция и спецназ задержали наркодиллеров, изъяты наркотики на 25 000 евро

Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского региона при содействии антитеррористического отряда Omega 5 ноября задержали в Риге группу наркодиллеров, у которых во время обыска нашли и изъяли наркотические вещества на сумму более 25 000 евро и 11 000 евро наличными. Установлено, что группировка оборудовала тайники для хранения наркотиков по всей Риге, а клиенты сами забирали из них заказанные наркотики.

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Во время расследования полиция выяснила, что у каждого из семерых членов группы была своя роль: один отвечал за клиентов, второй за деньги, третий — за установку тайников, четвертый — за подпольное жилье, где хранили наркотики, и т.д.

Как отмечают в Госполиции, задержаны мужчины 1972, 1984, 1983, 1978, 2002 г.р., а также женщины 1989 и 1999 г.р. Чеверо из задержанных помещены под арест, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В рамках процесса полиция провела обыски в Риге и Саласпилсе, где изъяли: 110 граммов карфентанила, 741 таблетку Subutex и 11 000 евро наличными. Установлены также места, где размещались тайники с наркотиками. Следствие продолжается.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



