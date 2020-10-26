Рига: пожарные спасли человека из задымленной квартиры
Foto: AFI

В минувшее воскресенье в Риге пожарные спасли из задымленной квартиры человека. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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В 21.11 работники ГПСС получили вызов о пожаре в квартире пятиэтажного дома в Риге. Прибыв на место происшествия, пожарные спасли из задымленной квартиры пострадавшего человека и передали его медикам.

В общей сложности за прошедшие выходные работники ГПСС получили 108 вызовов — 34 вызова на тушение пожаров, 51 — на работы по спасению и 28 ложных вызовов.

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LETA

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LETA
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