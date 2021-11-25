Рига: пьяный водитель предложил полицейским взятку в размере 2000 евро
Foto: Valsts policija

На этой неделе в Рижском регионе зафиксированы две попытки передачи инспекторам Дорожной полиции крупных взяток: в одном случае водитель предлагал "дорожникам" 300 евро, в другом — 2000 евро.

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Как отмечает пресс-служба Рижского регионального управления полиции, 24 ноября, в 12.00 сотрудники Батальона дорожной полиции получили информацию от своих коллег об автомобиле BMW, водитель которого, судя по манере вождения, мог быть пьян.

Полицейские направились по указанному адресу на 6-й Кундзиньсальской линии, где и остановили машину. При проверке в организме 32-летнего водителя констатировали 2, 6 промилле алкоголя. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил инспекторам 2000 евро. Теперь нарушителю придется нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Днем ранее — 23 ноября — на проспекте Межа полицейским предложил взятку 29-летний водитель автомобиля Ford, у которого при проверке не оказалось водительских прав. Пытаясь "решить вопрос", мужчина собирался передать инспекторам 300 евро. По этому делу также начаты административный и уголовный процессы. 25 ноября оба дела переданы в прокуратуру.

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