Рига: пьяный водитель сбил ребенка, виновника успел задержать отец девочки
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В Риге по вине пьяного водителя в ДТП, которое произошло в микрорайоне Даугавгрива, пострадала школьница. Задержать виновника аварии и сдать его полиции удалось отцу пострадавшей.

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Как сообщает Degpunktā, девочку сбили недалеко от ее дома. Свидетелем происшествия стал сосед, который сразу же сообщил об инциденте отцу ребенка — Андрею. Мужчина незамедлительно выехал на место происшествия.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор в автомобиле соседа. К моменту приезда Андрея помощь девочке оказывал и сосед, и выходившие из магазина покупатели, и курсанты Морской академии. К счастью, ребенок находился в сознании, но был в шоковом состоянии и жаловался на боли.

По словам отца, он застал водителя на местe происшествия: тот неадекватно реагировал на ситуацию, а через пять минут вообще забыл, что натворил.

"Мне пришлось его задержать, забрать ключи от машины, вызвать скорую и полицию", — рассказал Андрей, добавив, что после осмотра дочку решили не госпитализировать. У нее медики констатировали ушибы ног и головы. Правда, из-за плохого самочувствия родителям все же пришлось отвезти девочку в больницу.

"Он извинился, но это было сделано в таком алкогольном угаре. Не думаю, что он это делал осознанно. Пытался со мной о чем-то договориться. Я, разумеется, прекратил разговоры на эту тему", — подчеркнул отец пострадавшей девочки.

По сообщению полиции, на момент совершения аварии в организме водителя констатировали 1,9 промилле. Кроме того, он управлял машиной, не имея водительских прав. По делу начат уголовный процесс.

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