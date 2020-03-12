Рига: соседи пожаловались на шум и пьяную мать, не следившую за ребенком

По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), 6 марта, в 16.15 на пульт дежурного поступила информация о женщине, которая находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может позаботиться о ребенке. Кроме детского плача заявители рассказали также, что в квартире слышен звук бьющегося стекла.

Прибывшим на место происшествия полицейским двери открыл нетрезвый мужчина. В квартире находился ребенок в возрасте примерно 7 лет, рядом с ним была и пьяная мать. Как отмечают в РМП, ребенок был в порядке, ничто не свидетельствовало о том, что ему плохо. Однако в доме было сильно накурено, на столе стояла полная пепельница и начатая бутылка алкоголя. И мужчина, и женщина не отрицали, что в тот день распивали алкоголь.

При проверке в организме матери констатировали 2,97 промилле. Выяснилось также, что находящийся в доме мужчина не является отцом ребенка. Поскольку женщина не могла позаботиться о ребенке, стражи порядка связались с ее бывшим мужем, который приехал за сыном и забрал его к себе. Мужчина также заявил, что его бывшая спутница жизни регулярно злоупотребляет спиртным и не заботиться о ребенке.

Материалы дела переданы в Отдел РМП по профилактике детских правонарушений.