Рига: суд начал рассматривать дело ранее 10 раз судимого насильника-педофила
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В суде Земгальского района Риги начинается закрытый процесс по делу о сексуальном насилии в отношении ребенка. Обвинения предъявлены мужчине, имеющему в своем арсенале 10 судимостей.

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Согласно обвинительному заключению, в один из осенних вечером 2021 года подсудимый встретил на улице девочку и завел с ней разговор. В ходе беседы он убедил ее зайти к нему в дом, а затем, применив силу и угрозы, удовлетворил свою половую страсть в извращенном виде.

За это преступление законодательством Латвии предусмотрен либо пожизненный срок, либо тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.

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