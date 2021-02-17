Рига: убийца отпилил своей жертве руки и ногу, а тело спрятал в шкафу

Прокуратура передала в суд материалы дела об убийстве и осквернении трупа: преступник, пытаясь скрыть следы преступления, отпилил жертве часть конечностей и спрятал тело в шкафу.

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По данным пресс-центра прокуратуры, во время совместного распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого нападавший нанес своей жертве несколько ударов по голове. Затем обвиняемый оставил свою жертву на полу в бессознательном состоянии. В скором времени наступила его смерть.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый договорился с приятелем (этот человек на данный момент уже умер, его дело направлено в суд для реабилитации) расчленить тело. Для этого он взял пилу и отпилил руки и одну ногу. Оставшуюся часть тела он спрятал в шкафу и заклеил двери изолентой.

Дело будет рассматриваться в Пардаугавском суде.