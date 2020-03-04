Рига: утром горела квартира, в огне пожара погиб человек

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в среду утром на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме. По указанному адресу горела квартира, площадь пожара составила 30 квадратных метров, в помещении горели вещи и мусор.

Еще до приезда спасателей из дома самостоятельно выбрались пять человек. Сотрудники ГПСС вынесли из дома пострадавшего, однако бригада Службы неотложной медицинской помощи констатировала его смерть. В 07.41 пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.