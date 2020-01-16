Рига: в центре города нашли тело мужчины, на котором не было обуви

В Риге, во дворе одного из домов по ул. Виландес жители обнаружили тело пожилого мужчины, на котором в тот момент не оказалось обуви. Как отмечает Degpunktā, прибыв на место происшествия, сотрудники Рижской муниципальной полиции констатировали, что речь идет не о бездомном или туристе, который случайно забрел в незнакомое место.

После осмотра на теле мужчины констатировали многочисленные телесные повреждения. В скором времени на место ЧП прибыла и Госполиция, которая установила, что погибшему было 68 лет.

"Он выпал из окна на втором этаже. У мужчины констатировали ряд телесных повреждений. По заключению эксперта, некоторые из них были получены еще до падения из окна. В рамках начатого уголовного процесса эти вопросы будут выясняться", — сообщил начальник Зиемельского участка полиции РРУП Янис Барздайнис, добавив, что мужчина мог случайно выпасть из окна в состоянии алкогольного опьянения. О том, где он мог получить другие травмы, выяснит экспертиза.