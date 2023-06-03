Рига: в Даугаве найдено тело пропавшего в апреле 20-летнего парня
Foto: Valsts policija

По информации Госполиции, на этой неделе в Даугаве было найдено тело Роберта Загерса (2002 г.р.), которого в последний раз видели 28 апреля.

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Как отмечают в полиции, согласно первоначальному осмотру, следов насильственной смерти на теле не констатировано. Однако, согласно процедуре, которая заведена в подобных случаях, начат уголовный процесс.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Роберта Зегерса.

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