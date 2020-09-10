Рига: в ходе погони задержали воров, обокравших алкогольный магазин

Сотрудникам Рижской муниципальной полиции (РМП) в результате погони удалось задержать в центре Риги двух подозреваемых в краже алкоголя из магазина на ул. Дзирнаву.

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Как отмечает Degpunktā, о краже полицейским, которые патрулировали окрестности Рижского Центрального рынка, сообщил свидетель. Мужчина проследовал за злоумышленниками и по телефону информировал стражей порядка о том, куда они направлялись.

Заметив полицию, подозреваемые попытались скрыться. Однако сотрудники РМП в результате преследования смогли задержать двоих на набережной Генерала Радзиньша, третьему удалось скрыться. Для дальнейших следственных действий задержанных передали Госполиции. По делу начат уголовный процесс.