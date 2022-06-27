По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), вечером 24 июня сотрудники участка "Центр" РМП получили информацию о том, что в Верманском саду группа молодежи пытается сжечь флаг Украины.

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Прибыв по указанному адресу, стражи порядка встретили там заявителя, сообщившего, что юноши недавно покинули место происшествия. Однако возле памятника свободы полицейские заметили соответствующих приметам парней и остановили для проверки.

Во время разговора двое юношей подтвердили, что действительно поджигали флаг Украины, при этом он были настроены агрессивно и заявляли, что это "тряпка и флаг украинских фашистов". Кроме того, юноши собирались выложить видео с пожогом в TikТok.

При проверке в Верманском саду полиция нашла на одной из скамеек остатки сгоревшего флага, которые были собраны и переданы для дальнейших следственных действий Госполиции.

Задержанные юноши также переданы Госполиции, в их отношении начат уголовный процесс. Один из задержанных — несовершеннолетний.