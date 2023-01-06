Рига: водитель грузовика спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика

По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), 4 января, около 15.00 на пульт дежурного поступил сигнал с Кундзиньсалы, где под лед провалился 8-летний ребенок, которого спас проезжавший мимо водитель грузовика. На место происшествия был направлен ближайший экипаж Зиемельского управления РМП.

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К моменту приезда полиции на месте происшествия уже работала бригада медиков "неотложки". Там же стражи порядка встретили и мужчину, который рассказал, что увидел, как водитель грузовика остановил машину и бросился на помощь попавшему в беду ребенку. Свидетель тем временем вызвал оперативные службы. Дождавшись скорую помощь, шофер, спасший ребенка, уехал.

Позже он рассказал полицейским, что проезжал мимо водоема, когда заметил там много детей, однако один из них провалился под лед. Он сразу остановил машину, выбежал и помог ребенку выбраться на берег.

Осмотревшие мальчика медики пришли к выводу, что в госпитализации он не нуждается, поэтому его передали родителям.

Рижская муниципальная полиция выразила благодарность водителю, который не остался в стороне и пришел на помощь попавшему в беду ребенку. Быстрая реакция мужчины спасла мальчику жизнь.

Полиция просит родителей поговорить с детьми и рассказать им, насколько опасно находится на льду водоемов.