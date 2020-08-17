Рига: водитель, насмерть сбивший на переходе женщину, взят под арест

Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда приняла во внимание протест Автотранспортной прокуратуры и решила отправить под арест водителя, который 1 августа сбил нанерегулируемом пешеходном переходе на ул. Шмерля женщину.

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Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, 3 августа суд Видземского предместья Риги решил не оставлять виновника ДТП под арестом, в ответ на это прокурор подал протест.

Ранее уже сообщалось, что водитель, управлявший Lexus, в момент аварии находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения: в его организме констатировали 3,08 промилле. Кроме того, у водителя не оказалось прав. Женщина, которую сбил автомобиль, от полученных травм скончалась.