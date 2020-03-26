По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вечером 23 марта мужчину (1961 г.р.), который ехал в троллейбусе 3-го маршрута, выследил 30-летний грабитель.

Злоумышленник вышел за своей жертвой на остановке в районе Саркандаугавы (по направлению к Кундзньсале). У пассажира был при себе портфель, в котором находились документы, продукты и примерно 200 евро. На улице грабитель пошел за мужчиной следом и на неосвещенном участке дороги приставил к горлу нож и потребовал отдать портфель, а затем сбежал вместе с добычей.

Потерпевший дошел до дома, рассказал о нападении семье и вызвал полицию. Патрульные вместе с потерпевшим отправились по району, чтобы найти злоумышленника. Спустя примерно полчаса в районе Саркандаугавы его удалось найти и задержать. При проверке у него нашли и изъяли похищенные вещи и часть денег.

В полиции сообщили, что задержанный изначально пытался выдать себя за своего родственника, однако стражам порядка удалось достаточно быстро установить его личные данные. Известно, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за кражи и ограбления.