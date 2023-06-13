Ринкевич: все госучреждения должны извиниться перед семьей убитой в Екабпилсском крае женщины

Все государственные учреждения, в результате действий или бездействия которых в Екабпилсском крае произошло убийство женщины, получавшей угрозы и сообщившей об этом в полицию, прежде всего должны извиниться перед семьей покойной, заявил в интервью газете Diena новоизбранный президент Латвии, уходящий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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По его мнению, судебная власть должна понимать, что это больше, чем просто конкретный случай. "Такие ситуации подрывают доверие к судебной власти, и тогда нечего удивляться случаям, когда люди не будут писать заявления и ничего не будут ожидать от системы правосудия. По-моему, первый шаг, с которого стоило начать, это извиниться перед конкретной семьей за произошедшую трагедию", — заявил Ринкевич.

Он подчеркнул, что в конкретном случае "процесс не окончен", потому что даже перед законом можно отмахнуться конкретными статьями, фактически, это были конкретные должностные лица в полиции и прокуратуре, которые что-то сделали или, наоборот, не сделали ничего. Это нельзя оставлять на уровне "просто так случилось", уверен Ринкевич.

На просьбу прокомментировать заявления генерального прокурора в связи с упомянутой трагедией, министр ответил, что ожидает предметной оценки от Совета юстиции, так как закон конкретно определяет, кто оценивает соответствие таких должностных лиц как генпрокурор — Совет юстиции и треть депутатов Сейма, а в случае отрицательного заключения следует конкретный процесс. "Считаю, что нужно дождаться оценки действий сотрудников прокуратуры, ведь это были конкретные прокуроры, которые писали ответы", — добавил Ринкевич.

Как сообщалось ранее, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.

В пятницу, 16 июня, Совет юстиции рассмотрит просьбу Совета присяжных адвокатов Латвии (LZAP) о проведении проверки упреков Стуканса в отношении адвоката убитой в Екабпилсском крае женщины.