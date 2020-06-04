Рижский окружной суд вынес новый приговор убийце бывшего прокурора Лозе

Рижский окружной суд в четверг, 4 мая, отменил решение Рижского районного суда по делу об убийстве отставного прокурора Бируты Лозе, но своим новым решением также приговорил обвиняемого Эдгара Кадикиса к 15 годам лишения свободы с пробационным надзором на два года, сообщает агентство LETA.

Рижский районный суд в минувший понедельник вынес приговор по делу об убийстве бывшего прокурора Бируты Лозе: Эдгар Кадикис получил 15 лет заключения, хотя во время судебных прений прокурор требовал для него 20 лет лишения свободы и пробационный надзор на три года. Приговор можно было обжаловать в Рижском окружном суде.

Рижский окружной суд признал Кадикиса виновным в убийстве из корыстных побуждений. По решению суда первой инстанции, он был признан виновным как в убийстве из корыстных побуждений, так и в убийстве с осознанием того, что его жертва находилась в состоянии беспомощности.

Напомним, бывший прокурор отдела по расследованию преступлений тоталитарных режимов Генеральной прокуратуры Бирута Лозе пропала без вести в период с 13 по 14 марта 2018 года. Заявление об ее исчезновении поступило в Олайнский участок полиции 15 марта.

В ходе следствия было установлено, что жестокое преступление из корыстных побуждений совершил знакомый прокурора. За полтора года до убийства Лозе заключила договор с Кадикисом о том, что он будет заботиться о женщине до ее кончины, а взамен получит дом бывшего прокурора в Марупе. Но позже женщина хотела расторгнуть наследственный договор. Лозе подала в полицию несколько заявлений об агрессивном поведении Эдгара.

В ходе расследования исчезновения Лозе полиция пришла к заключению, что женщина могла быть убита. 11 апреля следствие задержала ранее не судимого мужчину, который был знаком с бывшим прокурором. В ходе расследования уже 13 апреля в Саулкрасты, в дюнной зоне удалось найти место, где убийца спрятал тело жертвы.