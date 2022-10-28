Рижский суд приговорил гражданина Беларуси за шпионаж к восьми годам тюремного заключения

Рижский городской суд в Видземском предместье сегодня приговорил гражданина Беларуси к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу белорусской военной разведки, а также к пробационному надзору на три года, выяснило агентство LЕТА.

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Согласно частям четвертой и пятой статьи 52 Уголовного закона, время задержания с 15 по 17 февраля текущего года, что соответствует двум суткам лишения свободы, и время нахождения под арестом с 17 февраля до дня вступления приговора в силу будут зачтены в срок наказания.

Также суд постановил оставить без изменения меру пресечения — арест.

Прокурор, защита и обвиняемый могут просить суд о подготовке развернутого приговора в течение десяти дней со дня оглашения сокращенного приговора.

Полное решение может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти дней со дня получения полного решения в апелляционном порядке в Рижском окружном суде.

Уже сообщалось, что уголовное преследование было инициировано Службой государственной безопасности (СГБ). Упомянутый гражданин Беларуси был задержан по подозрению в шпионаже сотрудниками СГБ в тесном сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности 15 февраля.

Указанное лицо тайно фотографировало и снимало на видео объекты латвийской оборонной системы, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской инфраструктуры по поручению белорусской военной разведки. Была получена информация как минимум по 17 объектам.

По оценке СГБ, информация такого характера может быть полезна Белоруссии и ее союзнику России в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак.

В ходе следствия установлено, что для тайного сотрудничества мужчина был завербован и обучен на территории Беларуси.

В последние годы в Латвии расследуется несколько дел о шпионаже. Самый известный из возможных шпионов — бывший депутат Сейма Янис Адамсонс.