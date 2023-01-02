Рижскую полицию возглавил полковник Юрис Стальгевицс

С 1 января 2023 года Рижское региональное управление полиции (РРУП) возглавил полковник Юрис Стальгевицс, который до этого занимал должность заместителя главы РРУП и начальника Управления уголовной полиции.

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Пост начальника Рижской полиции оставался вакантным с декабря 2022 года. Рассмотрев несколько кандидатур, а также оценив опыт работы, полученные знания и личные качества, было принято решение назначить на эту важную должность Стальгевицса.

Согласно официальной информации, предоставленной Госполицией, в 1995 году Юрис Стальгевицс поступил в Полицейскую академию. С 1998 по 1999 год работал инспектором в Елгавском городском и районном управлении полиции, где занимался расследованием уголовных преступлений.

С тех пор Стальгевицс занимал должности, в основном непосредственно связанные с уголовной полицией, и приобрел значительный опыт работы на руководящих должностях различного уровня.

С 1999 года он работал инспектором в группе по борьбе с наркопреступлениями и по делам несовершеннолетних. С 2001 по 2003 год — инспектор уголовной полиции по раскрытию особо тяжких преступлений.

С 2003 по 2006 год занимал должность начальника Бюро по борьбе с организованной преступностью Земгальского региона, с 2006 по 2008 год был начальником Земгальского регионального Управления по борьбе с организованной преступностью.

В связи с реорганизацией штата с 2008 года Стальгевицс возглавлял Юрмальское городское управление полиции, с 200 года — Юрмальский участок полиции.

С 2009 года занимал должность заместителя начальника Земгальского регионального управления полиции. До 1 ноября 2020 года Стальгевицс занимал должность начальника Бюро уголовной полиции Земгальского региона. Осенью 2020 года получил должность заместителя главы Рижского регионального управления полиции и начальника Управления уголовной полиции.