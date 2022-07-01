RNP об упавшем лифте: бытовые аварии не должны стать повседневностью

Несчастный случай с лифтом, который на прошлой неделе произошел в одной из девятиэтажек на Курземском проспекте, сразу привлек внимание оперативных служб и предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). На место прибыли медики Службы неотложной помощи и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В RNP заявили, что через три дня после аварии предприятие, отвечающее за конкретный поврежденный лифт, до сих пор не предоставило объяснений о случившемся. Между тем, в девятиэтажных домах лифты считаются устройствами повышенной опасности. Учитывая, что последняя проверка этого лифта прошла за два дня до аварии, 27 июня, от предприятия ожидается также анализ возможных причин инцидента.

В домах, которыми управляет RNP, 1400 лифтов — аварии в них неординарны и неприемлемы, поэтому каждый отдельный случай тщательно рассматривается, а предприятие планирует внеочередные проверки, заявили в RNP.

Техническое состояние лифтов контролируется в соответствии с правилами МК 2020 года "Безопасность и технический контроль лифтов и вертикальных подъемных платформ", лифты проходят регулярный контроль и необходимый ремонт.

С момента происшествия RNP получил отчет от предприятия LRTDEA — TUV Rheinland Grupa, которое проводит внеочередные проверки лифтов. По словам представителей компании, несчастный случай произошел "из-за неправильной работы ограничителя скорости".