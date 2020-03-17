Родители детсадовца пытались скрыть недавнюю поездку за рубеж

В одном из лиепайских детских садов на этой неделе констатирован случай, когда родители пытались скрыть недавнюю поездку за рубеж и привели ребенка в детсад. Педагоги об этом узнали, после чего ребенок был отправлен домой.

Как отмечает "Курземес вардс", в свою очередь, Лиепайское управление образования в течение этой недели примет решение о том, стоит ли часть работников отправить в отпуск, так как число воспитанников, посещающих детские сады, резко упало.

Издание отмечает, что многие родители обеспокоены тем, можно ли рассчитывать на ответственность других родителей и быть уверенными, что в детский сад не приведут детей, которые недавно побывали за рубежом или контактировали с заболевшими.