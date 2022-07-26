Родители отказались забирать сына из больницы: полиция отвезла его в кризисный центр
Foto: LETA

В понедельник, 25 июля, вскоре после 19.00 в Рижскую муниципальную полицию позвонила сотрудница Детской клинической университетской больницы (BKUS), которая объяснила, что 15-летнего мальчика нужно доставить в кризисный центр, потому что родители ребенка отказались ехать за сыном в больницу. Об этом Рижская муниципальная полиция сообщила в социальной сети Facebook.

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По прибытии в BKUS сотрудники полиции встретили педиатра больницы, которая утверждала, что связалась с матерью подростка. Женщина ей объяснила, что не может приехать за ребенком, так как ухаживает дома за несколькими несовершеннолетними детьми. Кроме того, выяснилось, что мать задекларирована в Эстонии и на данный момент проживает там.

15-летний подросток является гражданином Латвии, однако, по словам медперсонала, ребенка доставили из Эстонии в BKUS, и уже тогда мать отказалась сопровождать сына в больницу.

Позднее также удалось связаться с отцом подростка, которому сообщили о местонахождении сына. В ходе разговора отец пояснил, что ребенок живет с матерью в Эстонии, а сам он живет в Даугавпилсе, но возможности взять сына к себе у мужчины нет.

Правоохранители увезли ребенка в безопасное место - кризисный центр. В свою очередь, работники кризисного центра в сотрудничестве с эстонскими учреждениями по защите прав детей будут действовать в интересах ребенка.

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