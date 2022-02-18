Россельхознадзор вернул из России в Латвию 13 тонн лекарственного сырья

15 февраля на складе таможенного терминала "Суджа" в Курской области сотрудники управления Россельхознадзора выявили крупную партию не соответствующего требованиям лекарственного растительного сырья.
Как отмечает новостное агентство KurskCity, cотрудники ведомства проверили 13 тонн произведенного в Польше сырья, следовавшего из Латвии в Курск.
Во время мониторинга было установелно, что информация на маркировке упаковки не соответствует сведениям из фитосанитарного сертификата, согласно которым страной происхождения продукции является не Польша, а Украина.
В результате лекарственное сырье вернули грузоотправителю в Латвию.