Россельхознадзор вернул из России в Латвию 13 тонн лекарственного сырья
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

15 февраля на складе таможенного терминала "Суджа" в Курской области сотрудники управления Россельхознадзора выявили крупную партию не соответствующего требованиям лекарственного растительного сырья.

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Как отмечает новостное агентство KurskCity, cотрудники ведомства проверили 13 тонн произведенного в Польше сырья, следовавшего из Латвии в Курск.

Во время мониторинга было установелно, что информация на маркировке упаковки не соответствует сведениям из фитосанитарного сертификата, согласно которым страной происхождения продукции является не Польша, а Украина.

В результате лекарственное сырье вернули грузоотправителю в Латвию.

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