Россельхознадзор вернул из России в Латвию 13 тонн лекарственного сырья

15 февраля на складе таможенного терминала "Суджа" в Курской области сотрудники управления Россельхознадзора выявили крупную партию не соответствующего требованиям лекарственного растительного сырья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает новостное агентство KurskCity, cотрудники ведомства проверили 13 тонн произведенного в Польше сырья, следовавшего из Латвии в Курск.

Во время мониторинга было установелно, что информация на маркировке упаковки не соответствует сведениям из фитосанитарного сертификата, согласно которым страной происхождения продукции является не Польша, а Украина.

В результате лекарственное сырье вернули грузоотправителю в Латвию.