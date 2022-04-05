Российские пограничники задержали в лесу гражданина Латвии, который шел на свидание
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Иностранца, незаконно попавшего в Россию, задержали на днях в Печорском районе Псковской области.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает портал "Курьер", незнакомца, находящегося вблизи российско-латвийской границы, заметил местный житель и сразу же сообщил компетентным органам.

Сотрудники Пограничного управления остановили шедшего через лес 22-летнего гражданина Латвии и установили, что у него нет ни законных оснований для пребывания на территории России, ни документов.

Латвиец заявил пограничникам, что направляется в Москву для встречи с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях.

В отношении гражданина Латвии возбудили уголовное дело.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно