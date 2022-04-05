Российские пограничники задержали в лесу гражданина Латвии, который шел на свидание

Иностранца, незаконно попавшего в Россию, задержали на днях в Печорском районе Псковской области.

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Как отмечает портал "Курьер", незнакомца, находящегося вблизи российско-латвийской границы, заметил местный житель и сразу же сообщил компетентным органам.

Сотрудники Пограничного управления остановили шедшего через лес 22-летнего гражданина Латвии и установили, что у него нет ни законных оснований для пребывания на территории России, ни документов.

Латвиец заявил пограничникам, что направляется в Москву для встречи с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях.

В отношении гражданина Латвии возбудили уголовное дело.