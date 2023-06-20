Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латвийца
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Россия экстрадировала в Латвию осужденного за незаконный оборот наркотиков латвийца Андрея Малюхина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Фигуранта дела передали латвийской стороне в пограничном пункте пропуска Лудонка — Виентули.

В январе 2015 года Малюхина задержали в Риге при попытке перевезти и продать 12 килограммов марихуаны. Рижский окружной суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, однако он скрылся от уголовного преследования за границей.

В марте 2020 года осужденный был объявлен в международный розыск. Его задержали в январе в Ленинградской области. Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче разыскиваемого.

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