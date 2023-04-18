Россия: в Чебоксарах поймали пиромана из Латвии; он поджег катер с кислородными баллонами на борту
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Новочебоксарский суд признал гражданина Латвии виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.

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По данным пресс-центра УФСБ России по Чувашской Республике, в октябре 2022 года 39-летний уроженец Латвии, страдающий пироманией, поджег катер, пришвартованный к причалу в районе Чебоксарской ГЭС.

После этого латвиец попытался покинуть Чебоксары, и уехать в Санкт-Петербург. Однако в результате проведенных сотрудниками УФСБ и МВД оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в Чебоксарском аэропорту.

Как отмечает российская пресса, в ходе допроса латвиец признался в содеянном, а также намерении в ходе поджога подорвать обнаруженные на борту катера кислородные баллоны. По независящим от него причинам умысел не исполнен до конца.

В итоге, суд приговорил пиромана к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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