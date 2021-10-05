Россия: в трагическом ДТП с участием гражданина Латвии погиб водитель

3 октября на федеральной трассе Петербург — Псков (Ленинградская область) произошла авария, в результате которой погиб один человек, а второй получил тяжелые ранения.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти,

на 162-м км Киевского шоссе 54-летний водитель Dacia Logan выехал на встречную полосу, а затем, уходя от столкновения, вернулся в свою.

По данным Фонтанка.ру, в результате двигавшийся ему навстречу 58-летний мужчина на Toyota RAV4 съехал на обочину, там машину занесло, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Cruze.

За рулем Chevrolet находился 64-летний мужчина, от полученных травм он скончался на месте. Его 68-летнюю пассажирку госпитализировали. Водитель Toyota тоже получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.

Как отмечает в полиции, за рулем Dacia Logan находился латвиец.

В аварии он не пострадал.