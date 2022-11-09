Руководители муниципального предприятия Piejūra получили условные сроки и должны возместить 4,83 млн евро

Курземский районный суд приговорил руководство муниципального предприятия SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra к условному сроку и принудительным работам, а также обязал выплатить государству 4,83 миллиона евро.

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Член правления предприятия Эрик Запорожец, бывший руководитель полигона для отдоходов Ингварс Лерхс и нынешний руководитель полигона Инарс Залюмс обвиняются в том, что с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года уклонялись от уплаты налога на природные ресурсы и нарушили правила утилизации отходов.

Курземский районный суд признал всех троих винновыми. Запорожец приговорен к одному году и пяти месяцам условно, также в отношении него действует запрет занимать руководящие должности в отрасли в течение трех лет. Лерхс должен будет отработать 150 часов на общественных работах, ему также запрещено занимать должность в течение двух лет. В свою очередь, Залюмс приговорен к шести месяцам условно и не имеет права занимать должность в течение двух лет.

Также все Запорожец и Лерхс в качестве убытков в пользу государства должны выплатить компенсацию в размере 4 507 499,77 евро, Piejūra и Запорожец — еще 230 937,50 евро, а Piejūra, Запорожец и Залюмс — еще 90 664 евро.

Полный текст приговора будет доступен 30 ноября. В течение 10 дней его можно обжаловать.

Владельцы предприятия — самоуправления Юрмалы, краев Талси и Тукумса от комментариев агентству LETA отказались до тех пор, пока не получат полное решение суда.