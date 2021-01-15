Руководство Огрской полиции самоуправления заплатит штраф за нарушение эпидемиологических ограничений

Руководство Огрской полиции самоуправления признает факт нарушения и обещает выплатить штраф за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности, говорится на сайте самоуправления.

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В программе TV3 "Без табу" было показано, как начальник полиции самоуправления Огрского края Угис Улманис и его заместитель Эрик Дичс в нарушение установленных в стране ограничительных мер по Covid-19 обедают за столиками в кафе "Rush cafe" в Огре. Вместе с ними в кафе обедали и другие люди.

Улманис сообщил, что вчера он и его заместитель Дичс были оштрафованы за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.

Должностные лица признали ошибки в своих действиях, сожалели о сложившейся ситуации и принесли извинения общественности за свои действия.

Председатель Огрской городской думы совета Огре Эгил Хелманис вчера заявил о нарушении правил безопасности и пообещал провести соответствующую проверку. По его словам, каждый может ошибаться, но всегда должен нести ответственность за свои действия.

Пресс-секретарь Государственной полиции Анце Розите сообщила, что в отношении заведения общественного питания возбуждено административное дело за невыполнение решения правительства о том, что в период чрезвычайного положения еда в заведениях общественного питания может подаваться только навынос.