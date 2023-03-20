Рукс: Госполиция проверит, почему Гулами объявлен в розыск только сейчас

"Согласен — сложилось стечение обстоятельств, не самое приятное и понятное для общественности. В том числе и для меня", — ответил на вопрос об исчезновение осужденного бизнесмена Гулама Мухамеда Гулами глава Государственной полиции Армандс Рукс в программе DelfiTV Kāpēc.

Хотя Гулами был осужден в январе и уже в феврале стало ясно, что сам он в тюрьму не отправился, суд по ходатайству Госполиции объявил его в розыск только на этой неделе. Рук пообещал в программе, что полиция расследует, почему так вышло.

26 января Верховный суд оставил без изменения приговор, которым Гулами и еще двое человек были осуждены за хищение партии хлопка. Позже в феврале стало известно, что осужденные не оказались в тюрьме. Гулами приговорили к шести годам и четырем месяцам лишения свободы, его жену Валентину Гулами — к пяти годам, а Ларису Карпенко — к трем годам и двум месяцам лишения свободы.