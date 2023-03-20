Рукс: Госполиция проверит, почему Гулами объявлен в розыск только сейчас
Foto: LETA

"Согласен — сложилось стечение обстоятельств, не самое приятное и понятное для общественности. В том числе и для меня", — ответил на вопрос об исчезновение осужденного бизнесмена Гулама Мухамеда Гулами глава Государственной полиции Армандс Рукс в программе DelfiTV Kāpēc.

Хотя Гулами был осужден в январе и уже в феврале стало ясно, что сам он в тюрьму не отправился, суд по ходатайству Госполиции объявил его в розыск только на этой неделе. Рук пообещал в программе, что полиция расследует, почему так вышло.

26 января Верховный суд оставил без изменения приговор, которым Гулами и еще двое человек были осуждены за хищение партии хлопка. Позже в феврале стало известно, что осужденные не оказались в тюрьме. Гулами приговорили к шести годам и четырем месяцам лишения свободы, его жену Валентину Гулами — к пяти годам, а Ларису Карпенко — к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Покупки в интернете как в обычном магазине
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3