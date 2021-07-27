Рыбак спас тонувшую в Даугаве женщину
Foto: F64

В минувшие выходные спасатели вытащили из водоемов тела трех утонувших людей. В свою очередь, одной молодой девушке повезло - ее вовремя заметил рыбак, сообщает программа ”Degpunktā”.

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После обеда на номер 112 поступило сразу несколько звонков - очевидцы сообщали о том, что недалеко от Южного моста в Даугаве тонет человек. На место происшествия выехали сотрудники Луцавской спасательной станции. На берегу находились также сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, которые указали на лодку. В ней находился мужчина и женщина в мокрой одежде. Оказалось, что еще до прибытия оперативных служб, рыбак спас тонувшую женщину.

Спасатели доставили пострадавшую на берег, чтобы ее могли осмотреть медики скорой. В свою очередь, полицейские выслушали рассказ рыбака: "Смотрю, мне трое человек показывают пальцем вниз. Сначала не мог понять, что они от меня хотят. Потом увидел что-то черное. Лежит. Я бросил спасательный круг. Она не может удержаться, говорит, нет сил. Подумал - сниму жилет - подам. Но у нее совсем не было сил. Подумал, что она сейчас его отпустит и больше я ее не достану. Тогда сказал, чтобы не тратила больше силы и рывком затащил на борт".

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